7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Новый закон призван помочь борьбе с практикой оформления диагностических карт без реального техосмотра. Контроль за соблюдением нового закона возложен на МВД.



Кроме того, согласно новому закону, диагностические карты теперь будут оформляться в электронном виде и заверяться электронной подписью техэскперта.



Закон вступит в силу через год после официальной публикации.