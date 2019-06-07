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Власть     07.06.2019 16:50

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотров

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Теги:  Владимир Путин  законы  техосмотр 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон призван помочь борьбе с практикой оформления диагностических карт без реального техосмотра. Контроль за соблюдением нового закона возложен на МВД.

Кроме того, согласно новому закону, диагностические карты теперь будут оформляться в электронном виде и заверяться электронной подписью техэскперта.

Закон вступит в силу через год после официальной публикации.


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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  законы  техосмотр 

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