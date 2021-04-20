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Власть
21.04.2021, 11:04
Путин подписал закон об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения налоговых выплат по НДФЛ, закон опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь ...
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Власть
21.04.2021, 09:33
Путин сегодня, 21 апреля, выступит с посланием Федеральному Собранию
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с посланием Федеральному собранию. Послание президента будет оглашено в центральном выставочном зале «Ма...
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Власть
20.04.2021, 15:46
Путин подписал закон об увеличении федеральной части партийных списков на думских выборах
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении федеральной части партийных списков на выборах, закон опубликован на официальном портале правовой информации. ...