Путин подписал закон об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения налоговых выплат по НДФЛ, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Теперь для получения налогового вычета по НДФЛ не придется собирать подтверждающие документы и заполнять налоговые декларации. Согласно закону, получить налоговый вычет можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.



Закон упрощает порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных - по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в этой части.



Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года.