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Власть     24.04.2020 12:54

Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства

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Теги:  Владимир Путин  законы  гражданство 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, лицам без гражданства, имевшим гражданство СССР или проживавших и проживающих в странах, входивших в состав СССР больше не нужно для получения российского гражданство проживать в России 3 года.

Эта же норма распространяется на иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России и имеют в этом браке общих детей, а также для иностранцев, один из родителей которого имеет российское гражданство и живет в России.

Кроме того, согласно новому закону, граждане Украины, Молдавии, Белоруссии и Казахстана могут подать заявление на получение российского гражданства без соблюдения срока проживания, только при наличии действительного вида на жительство.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  гражданство 

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