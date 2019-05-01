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Власть     01.05.2019 18:26

Путин подписал закон «Об устойчивом Рунете»

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Теги:  законы  интернет  Владимир Путин  Путин 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предполагает создание инфраструктуры, призванной обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета будет определять правительство.

Согласно закону, в России будет создан специальный центр, который будет обеспечивать доступность услуг связи в любых ситуациях, а также координировать действия операторов связи.

Кроме того, закон предусматривает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных унитарных предприятий, государственных муниципальных учреждений.

Операторы связи должны будут с 1 января 2021 года пользоваться национальной доменной зоной.

В связи с тем, что новый закон требует принятия ряда подзаконных актов, он вступит в силу с 1 ноября 2019 года.


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Теги: 
законы  интернет  Владимир Путин  Путин 

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