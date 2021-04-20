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Власть     20.04.2021 15:46

Путин подписал закон об увеличении федеральной части партийных списков на думских выборах

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Теги:  Владимир Путин  Путин  законы  выборы  партии 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении федеральной части партийных списков на выборах, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законодательству, на выборах в Госдуму каждая партия подает федеральный список, в котором может быть от 200 до 400 кандидатов. Список должен быть разбит на общефедеральный и региональный. При этом, в федеральную часть можно внести не более 10 кандидатов.

Новый закон позволяет расширить федеральную часть партийных списков на выборах с 10 до 15 человек.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  законы  выборы  партии 

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