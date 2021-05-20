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Власть     20.05.2021 18:37

Путин пообещал «выбить зубы» желающим что-то откусить от России

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Теги:  Владимир Путин  Путин 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что Россия жестко ответит на все попытки поягнуть на ее территории.

По словам президента, как только страна становится сильнее, оппоненты сразу пытаются ограничить ее развитие, хотя такие попытки продолжились даже после развала СССР.

Путин отметил, что Россия является самой большой страной в мире, с колоссальным потенциалом, хотя ее население не слишком велико. И некоторые оппоненты заявляют о несправедливости того, что Россия владеет, например, богатствами Сибири.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать - те, кто собираются это сделать - что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», - приводит слова Путина РИА Новости.

Президент подчеркнул, что даже в такой ситуации Россия не идет по пути милитаризации экономики, хотя российская армия обладает самыми современными вооружениями, в том числе ядерными.

При этом, по мнению Путина, попытки сдерживания России продолжаться, потому что нашим оппонентам «такая страна просто не нужна».

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Теги: 
Владимир Путин  Путин 

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