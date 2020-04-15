15 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 15 апреля, поручил доработать список системообразующих предприятий.
В данном списке должны быть предприятия, «исключительно важные для экономики», отметил президент.
Внесение в список системообразующих предприятий может стать основанием для получения финансовой помощи от государства в условиях распространения коронавируса. Ранее Генпрокуратура РФ направила поручение в Минэкономразвития с требованием выяснить, каким образом в список системообразующих предприятий попали букмекерские компании.
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