15 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 15 апреля, поручил доработать список системообразующих предприятий.



В данном списке должны быть предприятия, «исключительно важные для экономики», отметил президент.



Внесение в список системообразующих предприятий может стать основанием для получения финансовой помощи от государства в условиях распространения коронавируса. Ранее Генпрокуратура РФ направила поручение в Минэкономразвития с требованием выяснить, каким образом в список системообразующих предприятий попали букмекерские компании.