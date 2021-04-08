Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совещании посвященном ходу реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, заявил, что Федеральная антимонопольная служба должна изучить ситуацию с ростом цен на жилье.



Путин отметил, что в среднем рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах жилье подорожало на 20, и даже на 30%.



«Это не просто рост цены, это существенный рост», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



Президент подчеркнул, что в первую очередь для снижения цены необходимо создать дополнительные предложения на рынке жилья. Однако и с точки зрения ФС надо изучить что происходит