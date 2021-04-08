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Власть     08.04.2021 18:08

Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

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Теги:  Владимир Путин  жилье  цены  рост цен  ФАС 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совещании посвященном ходу реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, заявил, что Федеральная антимонопольная служба должна изучить ситуацию с ростом цен на жилье.

Путин отметил, что в среднем рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах жилье подорожало на 20, и даже на 30%.  

«Это не просто рост цены, это существенный рост», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.  

Президент подчеркнул, что в первую очередь для снижения цены необходимо создать дополнительные предложения на рынке жилья. Однако и с точки зрения ФС надо изучить что происходит

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Теги: 
Владимир Путин  жилье  цены  рост цен  ФАС 

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