17 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин потребовал к 28 апреля завершить формирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом.



«Была поставлена задача дополнительно развернуть в регионах 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. На 3 апреля было готово 30% таких коек. По оперативной информации на вчерашний день - 72%. К 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена», - заявил Путин во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.



Президент страны также отметил, что стационары для борьбы с коронавирусом должны быть укомплектованы не только оборудованием, но и кадрами, контроль за этим должен быть постоянным.



Путин подчеркнул, что готовность к борьбе с коронавирусом должны быть готовы по всей стране, не только в крупных агломерациях, «а в каждом регионе и территории».



Ранее президент страны заявил, что Москва первой столкнулась с распространением коронавируса, но сейчас эта проблема уходит в регионы.