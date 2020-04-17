17 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин потребовал к 28 апреля завершить формирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом.
«Была поставлена задача дополнительно развернуть в регионах 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. На 3 апреля было готово 30% таких коек. По оперативной информации на вчерашний день - 72%. К 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена», - заявил Путин во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.
Президент страны также отметил, что стационары для борьбы с коронавирусом должны быть укомплектованы не только оборудованием, но и кадрами, контроль за этим должен быть постоянным.
Путин подчеркнул, что готовность к борьбе с коронавирусом должны быть готовы по всей стране, не только в крупных агломерациях, «а в каждом регионе и территории».
Ранее президент страны заявил, что Москва первой столкнулась с распространением коронавируса, но сейчас эта проблема уходит в регионы.
16:47 Власть Путин поручил к 28 апреля завершить формирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом
16:15 Власть Путин отметил сложную ситуацию с коронавирусом в Коми и Владимирской области
15:01 В России Прирост заболевших коронавирусом в России составляет менее 20% в сутки - Роспотребнадзор
14:41 В России Россия занимает второе место в мире по числу тестов на коронавирус - Роспотребнадзор
13:49 Общество Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в онлайн-формате
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель