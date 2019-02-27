27 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру России Дмитрию Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиулиной до 1 июля текущего года обеспечить разработку и внесение в Госдуму изменений в законодательство, обеспечивающих «ипотечные каникулы», сообщается на официальном сайте Кремля.



С предложением о введении «ипотечных каникул» для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и временно лишившихся дохода, Владимир Путин выступил во время обращения к Федеральному собранию. В то же время президент поручил разработать в отношении «ипотечных каникул» такие меры, которые не навредят финансовым организациям.



Кроме того, Путин поручил правительству и Центробанку двигаться в сторону понижения ипотечной ставки до 9, и далее до 8%, установить льготную ставку по ипотеке на весь срок кредита для семей с детьми, а семьям, в которых родился третий и последующие дети компенсировать из бюджета 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.