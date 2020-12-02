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Власть     02.12.2020 17:04

Путин поручил на следующей неделе начать в России массовую вакцинацию от коронавиурса

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  вакцинация 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ, поручил на следующей неделе начать в России массовую вакцинацию от коронавируса.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, президент России заявил, что уже произведено или в ближайшее время будет произведено около 2 миллионов доз россйиской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», - заявил Путин.

Президент также отметил, что в первую очередь необходимо организовать вакцинацию двух групп риска - врачей и учителей.

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова к началу массовой вакцинации. В городе подготовлено 300 пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым и обеспеченных персоналом, создана система электронной записи на прививки. По словам мэра, город находится «на низком старте».

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в январе-феврале 2021 года.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  вакцинация 

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