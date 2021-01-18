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Власть     18.01.2021 15:43

Путин поручил обеспечить возможность получения госуслуг без предоставления бумажных документов

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Теги:  Владимир Путин  Правительство РФ  госуслуги  поручения 

18 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность предоставления гражданам государственных услуг без предъявления бумажных документов, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Поручение дано правительству России и комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

В поручении указано, что необходимо «обеспечить возможность использования гражданами на альтернативной основе электронных документов при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг без обязательного предоставления документов на бумажном носителе».

Доклад по данному вопросу должен быть представлен президенту до 1 февраля 2021 года, в дальнейшем доклад должен предоставляться каждые полгода.

Ранее Путин поручил правительству и комиссии Госсовета проработать возможность получения гражданами результатов тестирования на коронавирус через сайт госуслуг, а также использовать сайт госуслуг для записи на вакцинацию от коронавируса.

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Теги: 
Владимир Путин  Правительство РФ  госуслуги  поручения 

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