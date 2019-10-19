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Власть     19.10.2019 12:45

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

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Теги:  Владимир Путин  Красноярский край  прорыв дамбы  помощь 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе в Красноярском крае и поручил оказать помощь пострадавшим, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент также дал поручения выяснить причины случившегося, и не допустить распространения последствий аварии на соседние населенные пункты.

Ранее сообщалось, что прорыв дамбы на реке Сейба произошел ночью возле населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате прорыва вода затопила два временных общежития. В настоящий момент известно о 15 погибших, 12 человек пострадали, 15 человек пропали без вести.


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Теги: 
Владимир Путин  Красноярский край  прорыв дамбы  помощь 

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