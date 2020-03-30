30 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами дал поручение предпринять ряд новых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Кремля.



Путин отметил, что в настоящий момент имеет значение «эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение».



Полпредам и главам регионов поручено провести полную инвентаризацию готовности медучреждений к борьбе с коронавирусом и создать новую единую базу данных. Регионам поручено оценить готовность коечного фонда, продумать возможности его быстрого наращивания, а также возможность временно перепрофилировать часть учреждений под больных с коронавирусом.



Также в регионах поручено развернуть дополнительные центры диагностики коронавирусной инфекции на базе как государственных, так и частных клиник.



Необходимо обеспечить оперативную регистрацию тест-систем по определению коронавирусной инфекции и оценить возможности предприятий по выпуску таких систем, причем как российского, так и зарубежного образца.



Регионам необходимо провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких, пополнить имеющийся резерв таких аппаратов, наладить дополнительное обучение врачей работе с аппаратами ИВЛ.



Также Путин поручил подключить к борьбе с коронавирусной инфекцией не только пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, но и врачей других специальностей, а также при необходимости - ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. Для повышения численности среднего медицинского персонала поручено привлекать студентов и практикантов медицинских ВУЗов. Необходимо также обеспечить все выплаты, связанные с особым режимом работы медиков.



В регионах должен быть создан резерв всех необходимых лекарств, используемых для лечения коронавируса.



Необходимо проявить особую заботу о людях старшего поколения, до лиц старше 65 лет и до их родственников необходимо донести, что сейчас им лучше оставаться дома. В тоже время пожилые граждане должны быть обеспечены лекарствами, доступной медпомощью, доставкой продуктов, возможностью оперативно обратиться за помощь. Данные вопросы главам регионов поручено взять под личный контроль.



В среду, 25 марта в целях борьбы с распространением коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочим. Гражданам рекомендовано оставаться дома. Всего в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом в 71 регионе. 9 человек скончались в результате заболевания, 66 вылечились.

