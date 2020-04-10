10 апреля, Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко организовать работу по привлечению к борьбе с коронавирусом аспирантов, ординаторов, докторантов и студентов медицинских ВУЗов, сообщает пресс-служба Кремля.



Поручение было дано по итогам совещания с президента с полномочными представителями в федеральных округах.



При этом поручено предусмотреть предоставление им компенсаций за «работу с вредными и опасными условиями труда». Кроме того, поручено обеспечить контроль за комплектованием кадрами медицинских организаций, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом.



Первый доклад по выполнению поручения глава Минздрава должен предоставить 15 апреля и в дальнейшем отчитываться еженедельно.



В России на 10 апреля подтверждено 11 тысяч 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.