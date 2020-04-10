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Власть     10.04.2020 10:48

Путин поручил привлечь к борьбе с коронавирусом аспирантов и студентов медвузов

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Теги:  Владимир Путин  Минздрав  поручение  коронавирус  студенты  аспиранты 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко организовать работу по привлечению к борьбе с коронавирусом аспирантов, ординаторов, докторантов и студентов медицинских ВУЗов, сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение было дано по итогам совещания с президента с полномочными представителями в федеральных округах.

При этом поручено предусмотреть предоставление им компенсаций за «работу с вредными и опасными условиями труда». Кроме того, поручено обеспечить контроль за комплектованием кадрами медицинских организаций, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом.

Первый доклад по выполнению поручения глава Минздрава должен предоставить 15 апреля и в дальнейшем отчитываться еженедельно.

В России на 10 апреля подтверждено 11 тысяч 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.


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Теги: 
Владимир Путин  Минздрав  поручение  коронавирус  студенты  аспиранты 

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