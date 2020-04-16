16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и рабочей группе Госсовета проанализировать меры, принятые в регионах для противодействия коронавирусу, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Поручено проанализировать принятые меры на предмет их достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений по поводу таких мер.
По результатам анализа правительству поручено направить в регионы рекомендации по принятию подобных мер с учетом их эффективности и изменения санитарно-эпидемиологической обстановки. Особое внимание необходимо уделить регионам, в которых находятся города с численностью населения более 1 миллиона человек.
Помимо этого, правительству и Госсовету поручено на постоянной основе рассматривать предложения регионов о мерах по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики.
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