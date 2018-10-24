24 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству страны внести в законодательство страны изменения, которые продлят срок действия механизма переселения из аварийного жилья, соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Помимо этого, президент поручил продлить срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года. Через данный фонд осуществляется финансирование программы переселения.
Также правительству поручено разработать критерии признания домов аварийными, ввести понятие ветхого жилья, с разработкой соответствующих критериев, повысить требования к застройщикам, которые строят дома для переселенцев из аварийного фонда, увеличить финансовую поддержку программ переселения за счет бюджетов регионов и софинансирования из средств федерального бюджета.
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