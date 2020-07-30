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Власть     31.07.2020 10:51

Путин поручил проработать изменения в законодательство не вошедшие в Конституцию

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Теги:  Владимир Путин  поручения  законы  Конституция 

31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой по изменениям в Конституции, проработать возможные изменения в законодательстве страны, в части тех предложений, которые не были внесены в обновленную Конституцию, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Правительству и рабочей группе поручено проанализировать полученные предложения по изменениям в Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок и при необходимости подготовить предложения по изменению законодательства.

Поручение должно быть выполнено до 15 декабря 2020 года.

Изменения в Конституцию РФ были внесены по итогам всероссийского голосования, которое прошло с 25 июня по 1 июля.


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Теги: 
Владимир Путин  поручения  законы  Конституция 

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