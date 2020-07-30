31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой по изменениям в Конституции, проработать возможные изменения в законодательстве страны, в части тех предложений, которые не были внесены в обновленную Конституцию, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Правительству и рабочей группе поручено проанализировать полученные предложения по изменениям в Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок и при необходимости подготовить предложения по изменению законодательства.



Поручение должно быть выполнено до 15 декабря 2020 года.



Изменения в Конституцию РФ были внесены по итогам всероссийского голосования, которое прошло с 25 июня по 1 июля.