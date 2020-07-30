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Власть
31.07.2020, 10:51
Путин поручил проработать изменения в законодательство не вошедшие в Конституцию
31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой по изменениям в Конституции, проработать возможные изменения в законодательстве страны, ...
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Власть
30.07.2020, 13:57
С 2021 года в России упростят правила выдачи субсидий на оплату ЖКХ - Мишустин
30 июля. Mossovetinfo.ru – Правила выдачи субсидий россиянам на оплату услуг ЖКХ упростят с 2021 года, соответствующее постановление правительства уже подготовлено, заявил в ходе заседания Кабмина ...
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Власть
30.07.2020, 10:52
Депутатов Госдумы проверят на наличие двойного гражданства
30 июля. Mossovetinfo.ru – Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проверить наличие двойного гражданства у ряда депутатов, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Ко...