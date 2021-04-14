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Власть     15.04.2021 14:59

Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах

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Теги:  Владимир Путин  поручения  рейтинги  методика 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) поручил разработать методику оценки качества жизни в регионах, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что повышение качества жизни людей является важнейшей национальной целью развития страны.

Рейтинг качества жизни в регионах должен формироваться «максимально объективно, на основе мнения людей, в ходе широких социологических опросов в том числе», - заявил президент.

Разработать методику формирования рейтинга поручено АИС совместно с комиссией Госсовета по государственному управлению.

Днем ранее стало известно, что правительство РФ утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. Расчет эффективности губернаторов будет отражать успехи регионов в достижении национальных целей развития, определенных президентом России. Наиболее успешные регионы могут рассчитывать на дополнительные средства из федерального центра.

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Теги: 
Владимир Путин  поручения  рейтинги  методика 

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