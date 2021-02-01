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Власть     01.02.2021 11:59

Путин поручил проработать вопрос о создании в России суда по правам человека

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Теги:  Владимир Путин  поручения  права человека  суд 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании в России суда по правам человека, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Рассмотреть вопрос и подготовить соответствующие предложения поручено Верховному суду РФ и Министерству юстиции. Предложения необходимо подготовить до 1 июня.

Предложение о создании в России суда по правам человека было высказано в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент России отметил, что создание такого суда потребует финансирования и «изменения отдельных систем», однако в целом поддержал идею и назвал ее правильной.

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Теги: 
Владимир Путин  поручения  права человека  суд 

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