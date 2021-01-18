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Власть     18.01.2021 15:11

Путин поручил проработать возможность получения результатов теста на COVID-19 через сайт госуслуг

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Теги:  Владимир Путин  Правительство РФ  поручения  коронавирус  COVID-19  госуслуги  тестирование 

18 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность получения гражданами результатов тестирования на коронавирус через сайт госуслуг, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Поручение дано правительству России и комиссии Госсовета РФ. Поручено проработать возможность использовать портал госуслуг как для поручения гражданами результатов тестирования на COVID-19, так и для записи граждан на вакцинацию от коронавируса.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 февраля текущего года, в дальнейшем доклад необходимо предоставлять один раз в полгода.

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Теги: 
Владимир Путин  Правительство РФ  поручения  коронавирус  COVID-19  госуслуги  тестирование 

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