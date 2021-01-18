Путин поручил проработать возможность получения результатов теста на COVID-19 через сайт госуслуг

18 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность получения гражданами результатов тестирования на коронавирус через сайт госуслуг, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Поручение дано правительству России и комиссии Госсовета РФ. Поручено проработать возможность использовать портал госуслуг как для поручения гражданами результатов тестирования на COVID-19, так и для записи граждан на вакцинацию от коронавируса.



Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 февраля текущего года, в дальнейшем доклад необходимо предоставлять один раз в полгода.