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Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании сделок приватизации
15 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом п...
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02.01.2025, 08:21
С 5 февраля 2025 года внедрят режим высылки незаконных мигрантов
2 января — Mossovetinfo.ru — С 5 февраля 2025 года начнет действовать режим высылки (Федеральный закон от 8 августа 2024 г....
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18.12.2024, 14:47
Госдума завершила осеннюю сессию
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии, в конце заседания об итог...