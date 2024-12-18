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Власть     15.01.2025 09:13

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании сделок приватизации

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Теги:  Россия  приватизация  сделки  деприватизация  закон  сроки  Конституционный суд  Путин  поручение  правительство 

15 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации. Поручение президента должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда от 31 октября 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Поручение дано по итогам встречи с бизнесом, состоявшейся 16 декабря 2024 года.

КС постановил, что сроков давности по таким делам быть не должно. Но в том же решении Конституционный суд затронул вопрос о деприватизационных исках прокуроров, заявив, что бессрочность возможности привлечения к ответственности не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации.

Глава РСПП Александр Шохин подтвердил РБК поручение президента рассмотреть вопрос об исчислении сроков исковой давности по делам о деприватизации.

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Теги: 
Россия  приватизация  сделки  деприватизация  закон  сроки  Конституционный суд  Путин  поручение  правительство 

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