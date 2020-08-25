25 августа. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
Глава Государства отметил, что иногда то, с чем сталкиваются люди при общее с коллекторскими организациями, «переходит иногда всякие границы». «Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — отметил президент, которого цитирует РИА Новости.
В связи с этим Аристову поручено разработать предложения по контролю над коллекторами, которые президент пообещал поддержать. Глава ФСПП пообещал представить предложения и выполнить поручение в кратчайшие сроки.
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