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Власть     25.08.2020 16:43

Путин поручил разобраться с «переходящими всякие границы» коллекторами

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Теги:  коллекторы  Владимир Путин  Путин. ФСПП 

25 августа. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.

Глава Государства отметил, что иногда то, с чем сталкиваются люди при общее с коллекторскими организациями, «переходит иногда всякие границы». «Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — отметил президент, которого цитирует РИА Новости.

В связи с этим Аристову поручено разработать предложения по контролю над коллекторами, которые президент пообещал поддержать. Глава ФСПП пообещал представить предложения и выполнить поручение в кратчайшие сроки.


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Теги: 
коллекторы  Владимир Путин  Путин. ФСПП 

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