3 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир путин принял участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье.
Президент России поблагодарил компанию Mercedes-Benz за реализацию проекта строительства завода и отметил, что подобные проекты ведут к «повышению компетенций российского автопрома и удовлетворению потребностей нашего потребителя», Кроме того, Путин подчеркнул, что российские власти в дальнейшем намерены поддерживать подобные проекты, которые будут осуществляться как российскими, так и зарубежными компаниями.
Путин осмотрел конвейерную линию и цеха нового завода и оставил автограф на капоте одного из автомобилей.
Строительство завода Mercedes в Подмосковье стартовало летом 2017 года и было завершено за полтора года. Планируется, что завод будет выпускать 25 тысяч автомобилей в год. Вначале на заводе будут выпускать седан Е-класса, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.
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