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Власть     15.12.2020 11:01

Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

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Теги:  Владимир Путин  Джо Байден  выборы президента США  поздравления 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, поздравительная телеграма опубликована на официальном сайте Кремля.

В телеграмме президент России отметил, что Россия и США несут большую ответственность за безопасность в мире, и несмотря на разногласия могут помочь способствовать решению различных мировых проблем.

В связи с этим сотрудничество между с двумя странами отвечало бы интересам как граждан России и США, так и международного сообщества.

Путин также выразил готовность к взаимодействию и контактам с Байденом.

Сегодня стало известно, что в результате голосования коллегии выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для избрания 270. Официально результаты голосования будут объявлены 6 января.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, его штаб подал иски в суды нескольких штатов с требованием опротестовать итоги выборов, однако все они были отвергнуты, также как и иск в Верховный суд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не поздравлял Байдена с избранием, из-за сложившейся ситуации, чтобы прояснить ситуацию.

Позднее сам Владимир Путин заявил, что не надо искать никакой подоплеки в отсутствии российских поздравлений Байдену, российская сторона просто хочет дождаться окончания внутриполитического противостояния в США.


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Теги: 
Владимир Путин  Джо Байден  выборы президента США  поздравления 

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