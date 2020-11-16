16 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии, сообщается, на официальном сайте Кремля.
В поздравительной телеграмме Путин выразил надежду, что деятельность Санду на посту президента «будет способствовать конструктивному развитию отношений» между Россией и Молдавией.
ЦИК Молдавии объявил, что Майя Санду одержала победу на президентских выборах. Она набрала 57,75% голосов. Ее оппонент - действующий президент Молдавии Игорь Додон - набрал 42,25% голосов.
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