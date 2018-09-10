9 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. После обработки 69,9% протоколов Собянин набирает 69,53% голосов.
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