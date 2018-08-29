29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что все его предложения по пенсионной реформе будут оформлены в качестве поправок к законопроекту и внесены на рассмотрение Госдумы



В своем телеобращении, посвященном пенсионной реформе, Путин внес несколько предложений, в частности о том, чтобы одинаково поднимать пенсионный возраст у мужчин и женщин, о льготах при выходе на пенсию для многодетных матерей и граждан, которые будут выходить на пенсию в ближайшие два года, о стаже, который дает право на досрочный выход на пенсию, о дополнительных гарантиях на рынке труда людям пожилого возраста, а также о льготах для представителей опасных профессий, тружеников села и коренных народов Севера.



Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен Правительством России.



В июле Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в России в первом чтении. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, начиная с 2019 года. Пенсионный возраст в 65 лет для мужчин планируется достигнуть к 2028 году, пенсионный возраста для женщин в 63 года - к 2034 году. При этом в правительстве заявили, что пенсионная реформа позволит в 2019 году поднять пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году средний уровень пенсий должен составить 20 тысяч рублей.