20 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву занять пост временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, сообщается на официальном сайте Кремля.



Дегятрев согласился занять предложенную должность и выразил готовность немедленно вылететь в Хабаровск.



После беседы президент России подписал указ о назначении Дегтярева ВРИО главы Хабаровского края, указ опубликовано на официальном сайте Кремля. Тем же указом бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отрешен от должности в связи с утратой доверия.



Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. В тот же день Фургал был доставлен в Москву. На допросе губернатор Хабаровского края свою вину не признал. Фургалу было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств». 10 июля суд арестовал Фургала на два месяца.



Михаилу Дегтяреву 39 лет. Уроженец города Самара, окончил Самарский государственный аэрокосмический университет. Кандидат юридических наук, также имеет дипломы инженера и менеджера. Избирался депутатом Самарской Городской Думы и депутатом депутатом Самарской Губернской Думы. С 2005 года – член ЛДПР. В 2013 и 2018 годах был кандидатом от ЛДПР на пост мэра Москвы. С 2009 года состоит в кадровом резерве Президента России. С 2011 года – депутат Государственной Думы. Занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям. В 2016 году возглавил комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Женат, воспитывает четырех сыновей.



Как сообщили в Центризбиркоме, выборы нового главы Хабаровского края пройдут через год в единый день голосования, в сентябре 2021 года.