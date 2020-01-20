20 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил освободит Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России и предложил Совету Федерации назначить на этот пост Игоря Краснова, сообщает пресс-служба Кремля.



Сообщается, что президент предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу.



Генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов с 30апреля 2016 года занимает должность заместителя председателя Следственного комитета России.