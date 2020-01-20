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Власть     20.01.2020 13:48

Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить вместо него замглавы СК Игоря Краснова

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Теги:  Владимир Путин  Юрий Чайка  Игорь Краснов  Генеральная прокуратура  кадры 

20 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил освободит Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России и предложил Совету Федерации назначить на этот пост Игоря Краснова, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что президент предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу.

Генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов с 30апреля 2016 года занимает должность заместителя председателя Следственного комитета России.


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Теги: 
Владимир Путин  Юрий Чайка  Игорь Краснов  Генеральная прокуратура  кадры 

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