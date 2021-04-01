Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена РФ

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, сообщается на официальном сайте Кремля.



Москалькова занимает должность российского омбудсмена с 2016 года. Перед тем, как внести кандидатуру Москальковой в Госдуму, Путин провел с ней встречу, на которой омбудсмен доложила о свое деятельности за прошлый год и об основных итогах за все время работы.