14 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.



«Хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», - заявил президент.



Ранее Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года, в ведомстве отметили, что соответствующий проект постановления Кабмина уже подготовлен.



Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако 24 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство поддержит продление программы льготной ипотеки.