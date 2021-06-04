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Власть     04.06.2021 15:03

Путин предложил продлить программу льготной ипотеки

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Теги:  Владимир Путин  Путин  льготная ипотека 

4 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки.

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. При этом ставка по ипотеке составит 7%, а максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей. Кроме того, Путин предложил распространить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2021 года, позднее ее продлили до 1 июля 2021 года.

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что программа льготной ипотеки была хороша как антикризисная мера, но ее необходимо вовремя сворачивать, так как она дает и негативные эффекты в виде роста цен на жилье. В тоже время, Набиуллина назвала ряд регионов, в которых программу можно продлить, так как спрос на недвижимость еще не восстановился.

В результате вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что до 1 июля правительство России примет решение о продлении программы льготной ипотеки в каждом конкретном регионе.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  льготная ипотека 

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