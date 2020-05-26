26 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с министром обороны страны Сергеем Шойгу, предложил провести шествие «Бессмертного полка» в день Военно-морского флота 26 июля.



При этом, Путин не исключил, что по совету специалистов шествие может быть перенесено на другую дату. Военный парад пройдет 24 июня.



Традиционно шествие «Бессмертного полка» проходит в День Победы 9 мая. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса в нынешнем году праздничные мероприятия были отложены.