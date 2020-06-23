23 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки на жилье стоимостью от 6 миллионов рублей в регионах до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт Петербурге.
«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимость не до 3 миллионов рублей, как прежде, а до 6 миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях, Московской, Санкт-Петербургской, до 12 миллионов рублей», - заявил Путин в ходе обращения к россиянам.
Программу льготной ипотеки под 6,5% президент предложил запустить в середине апреля 24 апреля программу утвердило правительство.
В рамках данной программы гражданам предоставляют льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 года.
По словам Путина, с момента старта программы льготную ипотеку оформили уже 45 тысяч семей.
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