29 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин согласился с предложением рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров.



Вопрос поднял в ходе встречи с президентом глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.



По словам Шмакова, ФНПР с самого начала был несогласен с принятым в 2016 году решением приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Несмотря на существующие компенсационные коэффициенты, по словам самих пенсионеров компенсации не покрывают выпадающие доходы.



Кроме того, такая ситуация приводит к тому, что многие пенсионеры, которые продолжали работать, выйдя на пенсию, перестают работать. В результате, если на первом этапе государство на этом решении выиграло около 70 миллиардов рублей, после увольнения работающих пенсионеров, бюджет потерял около 500 миллиардов рублей.



При этом, Шмаков отметил, что правительство не собирается возвращаться к вопросу индексации пенсий неработающим пенсионерам.



Глава ФНПР также заявил, что заморозка пенсий работающих пенсионеров является нарушением Конституции, так как в Конституции указано, что предусмотрена регулярная индексация пенсий и не указано что одним категориям пенсионеров пенсии индексируют, а другим нет.



В ответ Путин заявил, что в правительстве на это могут ответить, что индексация пенсий работающим пенсионерам происходит, но индексация не выплачивается им пока они работают.



«Но, тем не менее, вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», - приводит слова Путина РИА Новости.



По словам президента, в отсутствии индексации пенсий работающим пенсионерам, есть элемент несправедливости.