24 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премеру российского правительства Дмитрию Рогозину возглавить компанию «Роскосмос», сообщается на официальном сайте Кремля.



В ходе встречи, прошедшей в четверг, Путин отметил, что компания «Роскосмос» крайне важна для экономики и безопасности страны, и предложил Рогозину в качестве главы компании заняться осуществлением планов по развитию, которые они ранее обсуждали.



В свою очередь Рогозин заявил, что прекрасно понимает важность ракетно-космической отрасли и связанных с ней отраслей для развития всей страны и подчеркнул, что приложит все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие.