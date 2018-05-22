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Власть     24.05.2018, 16:32

Путин предложил Рогозину возглавить команию «Роскосмос»

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Рогозин  Роскосмос  назначения 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премеру российского правительства Дмитрию Рогозину возглавить компанию «Роскосмос», сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе встречи, прошедшей в четверг, Путин отметил, что компания «Роскосмос» крайне важна для экономики и безопасности страны, и предложил Рогозину в качестве главы компании заняться осуществлением планов по развитию, которые они ранее обсуждали.

В свою очередь Рогозин заявил, что прекрасно понимает важность ракетно-космической отрасли и связанных с ней отраслей для развития всей страны и подчеркнул, что приложит все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Рогозин  Роскосмос  назначения 

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