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Власть     15.01.2020 12:23

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Теги:  Владимир Путин  послание  дети  пособия  выплаты 

15 января. Mossovetinfo.ru – Ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет предложил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

По словам Путина, сейчас существуют выплаты на детей до 3 лет, однако после того, как ребенок достигает этого возраста, выплаты прекращаются, и материальное положение семей ухудшается. Так как до того, как ребенок начинает ходить в школу, он продолжает болеть и матери не всегда могут выйти на работу.

В связи с этим с 1 января 2020 года семьи, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, начнут получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в размере 5500 рублей. В дальнейшем пособия на детей должны достичь уровня 11 тысяч рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.


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Теги: 
Владимир Путин  послание  дети  пособия  выплаты 

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