15 января. Mossovetinfo.ru – Ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет предложил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.



По словам Путина, сейчас существуют выплаты на детей до 3 лет, однако после того, как ребенок достигает этого возраста, выплаты прекращаются, и материальное положение семей ухудшается. Так как до того, как ребенок начинает ходить в школу, он продолжает болеть и матери не всегда могут выйти на работу.



В связи с этим с 1 января 2020 года семьи, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, начнут получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в размере 5500 рублей. В дальнейшем пособия на детей должны достичь уровня 11 тысяч рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.