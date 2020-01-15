15 января. Mossovetinfo.ru – Ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет предложил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.
По словам Путина, сейчас существуют выплаты на детей до 3 лет, однако после того, как ребенок достигает этого возраста, выплаты прекращаются, и материальное положение семей ухудшается. Так как до того, как ребенок начинает ходить в школу, он продолжает болеть и матери не всегда могут выйти на работу.
В связи с этим с 1 января 2020 года семьи, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, начнут получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в размере 5500 рублей. В дальнейшем пособия на детей должны достичь уровня 11 тысяч рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.
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