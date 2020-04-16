16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу, в рамках которой граждане смогут получать кредиты под 6,5%.



«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия», - заявил Путин в ходе совещания.



Путин предложил в рамках данной программы предоставлять гражданам льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.



Президент подчеркнул, что «ставка для граждан составит 6,5%, а все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством».



Обратится за ипотечным кредитом в рамках новой программы можно будет до 1 ноября 2020 года.