16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу, в рамках которой граждане смогут получать кредиты под 6,5%.
«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия», - заявил Путин в ходе совещания.
Путин предложил в рамках данной программы предоставлять гражданам льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
Президент подчеркнул, что «ставка для граждан составит 6,5%, а все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством».
Обратится за ипотечным кредитом в рамках новой программы можно будет до 1 ноября 2020 года.
18:17 В России Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России
18:10 Власть Путин отложил празднование Дня Победы
17:50 Власть Путин предложил запустить льготную ипотечную программу с кредитами под 6,5%
17:33 Город (Москва и область) Случаи ОРВИ в Москве будут расценивать как подозрение на коронавирус - власти
16:45 Город (Москва и область) Москвичи продолжают нарушать режим самоизоляции - власти
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель