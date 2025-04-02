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Власть     15.04.2025 20:25

Путин призвал банки навести порядок с дополнительными комиссиями по семейной ипотеке

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Теги:  Путин  кредиты  льготы  ипотека  дополнительные комиссии  порядок  банки  государство  власть  эффективность 

15 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Государственного Совета, посвящённое вопросам развития инфраструктуры для жизни на котором призвал банки навести порядок с дополнительными комиссиями по семейной ипотеке.

«… далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10 процентов. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», сказал Президент чьи слова приводятся в стенограмме на сайте Кремля.
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Также Путин добавил что «растёт и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне, а также падающего спроса, запуск новых проектов также сократился на 23 процента относительно предыдущего года.

У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике. Очевидно, что Правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры».


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Теги: 
Путин  кредиты  льготы  ипотека  дополнительные комиссии  порядок  банки  государство  власть  эффективность 

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