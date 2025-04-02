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Власть
15.04.2025, 20:25
Путин призвал банки навести порядок с дополнительными комиссиями по семейной ипотеке
15 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Государствен...
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Власть
08.04.2025, 14:13
47 преступлений террористической направленности предотвращено с начала года – ФСБ, НАК
8 апреля — Mossovetinfo.ru — За последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, попавших под влияние экстр...
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Власть
02.04.2025, 10:57
Работа 81 зарубежного СМИ запрещена в России в качестве ответной меры - Генпрокурор
2 апреля — Mossovetinfo.ru — Россия в минувшем году запретила на работу 81 иностранного СМИ в качестве ответной меры ...