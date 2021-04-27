Путин призвал избегать пустословия на выборах в Госдуму

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании призвал на предстоящих выборах в Госдуму избегать пустословия и популизма.



«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма», приводит слова президента официальный сайт Кремля.



Путин заявил, что использование популистских приемов в прошлые годы, когда избирателям обещали все что угодно, чтобы заручиться их голосами, привели к тому, что с некоторыми вопросами страна не может «расхлебаться» до сих пор.



Кроме того, невыполненные обещания подрывают доверие ко всей политической системе страны и раскачивает ее изнутри.



Президент выразил надежду, что накал избирательной компании не нарушит законотворческой работы выборных органов власти, и поблагодарил всех участников Совета за высокую ответственность.