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Власть     27.04.2021 15:56

Путин призвал избегать пустословия на выборах в Госдуму

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Теги:  Владимир Путин  Путин  выборы 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании призвал на предстоящих выборах в Госдуму избегать пустословия и популизма.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма», приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Путин заявил, что использование популистских приемов в прошлые годы, когда избирателям обещали все что угодно, чтобы заручиться их голосами, привели к тому, что с некоторыми вопросами страна не может «расхлебаться» до сих пор.

Кроме того, невыполненные обещания подрывают доверие ко всей политической системе страны и раскачивает ее изнутри.

Президент выразил надежду, что накал избирательной компании не нарушит законотворческой работы выборных органов власти, и поблагодарил всех участников Совета за высокую ответственность.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  выборы 

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