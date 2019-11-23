23 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин членов партии «Единая Россия» призвал «терзать и «трясти» чиновников и решать проблемы самостоятельно, а не дожидаться «прямой линии».
«Будьте партией лидеров во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "прямой линии". Старайтесь своими силами решать этим вопросы, добиваться справедливости. На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения», - сказал Путин во время своего выступления на XIX съезде партии «Единая Россия».
Президент также заявил, что необходимо сосредоточиться на достижении целей, которые были поставлены в рамках реализации национальных проектов. Путин подчеркнул, что главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы.
Съезд «Единой России», посвященный подготовке к выборам, проходит на ВДНХ 23 ноября. В нем принимают участие около двух тысяч человек.
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