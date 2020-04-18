18 апреля. Mossovetinfo.ru – Паспорт гражданина РФ, а также водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, признаются действительными.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Для граждан, достигших с 1 февраля по 15 июля включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта, основным документом является свидетельство о рождении или загранспаспорт.
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