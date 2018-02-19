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Власть     19.02.2018 20:19

Путин продлил на год амнистию капиталов

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Теги:  Россия  Путин  собственность  финансы  амнистия 

19 февраля. /Mossovetinfo.ru/. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, которые продлевают амнистию капиталов на год, - до конца февраля 2019 года.

Амнистия позволяет гражданам России задекларировать свои банковские счета, которые были открыты в зарубежных банках. При этом счет должен быть открыт до начала 2018 года и закрыт на момент подачи декларации.

Физические лица смогут во время амнистии легализовать свое имущество и активы, а также зарубежные счета и иностранные компании.

В случае участия в процедуре амнистии гражданин освобождается от налогов, а также от административной и уголовной ответственности.

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Теги: 
Россия  Путин  собственность  финансы  амнистия 

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