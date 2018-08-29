3 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.



Песков отметил, что Путин прописан в Москве и всегда принимает участие «в таких важных событиях». При этом, пока не ясно, на каком именно избирательном участке проголосует президент.



Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).