Другие материалы
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Власть
03.09.2018, 15:27
Путин проголосует на выборах мэра Москвы
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Песков отме...
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Власть
03.09.2018, 14:38
Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Россию без визы
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа, который позволит болельщикам Евро-2020 приезжать в Россию без оформления виз, прое...
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Власть
29.08.2018, 12:45
Путин: предложения по пенсионной реформе будут оформлены в качестве поправок и внесены в Госдуму
29 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что все его предложения по пенсионной реформе будут оформлены в качестве поправок к законопроекту и внесены на рассмотрение Гос...