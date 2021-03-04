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Власть     04.03.2021 15:16

Путин прокомментировал ход вакцинации от коронавируса в России

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Теги:  Владимир Путин  вакцинация  COVID-19  коронавирус 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» прокомментировал ход вакцинации от коронавируса.

По словам президента, на настоящий момент уже более двух миллионов человек в России получили оба компонента вакцины, еще примерно столько же сделали первый укол.

Путин отметил, что российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными.

«По-моему, в Швейцарии шестнадцать человек умерли после применения. В некоторых европейских странах прекратили прививки Phizer, потому что там тоже есть летальные исходы. У нас, слава богу, нет ни одного тяжелого побочного случая», - заявил президент России.

В тоже время Путин отметил, что в России есть проблемы с организацией прививочных пунктов и логистикой. По словам президента, в 9 российских регионах из-за этого еще не приступили к вакцинации.


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Теги: 
Владимир Путин  вакцинация  COVID-19  коронавирус 

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