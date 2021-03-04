Путин прокомментировал ход вакцинации от коронавируса в России

4 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» прокомментировал ход вакцинации от коронавируса.



По словам президента, на настоящий момент уже более двух миллионов человек в России получили оба компонента вакцины, еще примерно столько же сделали первый укол.



Путин отметил, что российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными.



«По-моему, в Швейцарии шестнадцать человек умерли после применения. В некоторых европейских странах прекратили прививки Phizer, потому что там тоже есть летальные исходы. У нас, слава богу, нет ни одного тяжелого побочного случая», - заявил президент России.



В тоже время Путин отметил, что в России есть проблемы с организацией прививочных пунктов и логистикой. По словам президента, в 9 российских регионах из-за этого еще не приступили к вакцинации.



