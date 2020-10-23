23 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском клубе прокомментировал возможность остаться на президентском посту после 2024 года.
Путин заявил, что прекрасно отдает себе отчет, что когда-то он покинет президентский пост. Однако, по словам президента, сейчас нужно напряженно работать, а решать вопрос о том, идти ему на выборы в 2024 году или позже, или нет, сейчас рано, это будет видно «когда придет время».
При этом, Путин подчеркнул, что принятые летом поправки к Конституции, позволяющие ему выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года, были нацелены не на «обнуление» президентских сроков, а на сохранение суверенитета страны и ее дальнейшее развитие.
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