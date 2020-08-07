7 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на официальном сайте Кремля.



Сообщается, что президенты обсудили вопросы сотрудничества двух стран. Также отдельное внимание было уделено ситуации с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан. Президенты выразили уверенность, что данная ситуация будет разрешена «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».



Презудент Путин в ходе переговоров подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности в Белоруссии и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.