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Власть     07.08.2020 14:05

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

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Теги:  Владимир Путин  Александр Лукашенко  переговоры  Россия  Белоруссия 

7 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что президенты обсудили вопросы сотрудничества двух стран. Также отдельное внимание было уделено ситуации с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан. Президенты выразили уверенность, что данная ситуация будет разрешена «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

Презудент Путин в ходе переговоров подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности в Белоруссии и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.


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Теги: 
Владимир Путин  Александр Лукашенко  переговоры  Россия  Белоруссия 

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