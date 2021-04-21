Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми.



К 1 июля правительству поручено подготовить целостную поддержку семей с детьми.



Кроме того, с 1 июля назначена новая выплата на детей от 8 до 16 лет включительно, воспитывающихся в неполных семьях. Ежемесячно будет выплачиваться по 5 650 рублей на каждого ребенка.



Больничные на детей до 7 лет с 2020 года должны оплачиваться в размере 100%.



Отдельно президент предложил поддержать нуждающихся беременных женщин - им будут выплачивать по 6 350 рублей в месяц.



Путин также объявил, что всем семьям с детьми школьного возраста, будет произведена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Выплата будет произведена в августе, чтобы родители успели подготовить детей к новому учебному году.