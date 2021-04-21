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Власть     21.04.2021 13:13

Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

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Теги:  Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми.  

К 1 июля правительству поручено подготовить целостную поддержку семей с детьми.  

Кроме того, с 1 июля назначена новая выплата на детей от 8 до 16 лет включительно, воспитывающихся в неполных семьях. Ежемесячно будет выплачиваться по 5 650 рублей на каждого ребенка.  

Больничные на детей до 7 лет с 2020 года должны оплачиваться в размере 100%.

Отдельно президент предложил поддержать нуждающихся беременных женщин - им будут выплачивать по 6 350 рублей в месяц.  

Путин также объявил, что всем семьям с детьми школьного возраста, будет произведена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Выплата будет произведена в августе, чтобы родители успели подготовить детей к новому учебному году.  

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Теги: 
Владимир Путин. Путин  Федеральное Собрание  Госдума  Совет Федерации 

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