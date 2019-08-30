5 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие 15 лет удалось сформировать условия для вывода дальневосточного региона на траекторию опережающего роста, однако предстоит сделать еще немало, заявил на открытии пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин.



Отталкиваясь от того, что уже сделано, в регионе и дальше будут запускать крупные проекты, заявил Путин.



В своем выступлении президент России предложил вдвое увеличить выплаты дальневосточным врачам и учителям в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский учитель».



До конца года в регионе будет запущена программа ипотеки для молодых семей, в рамках которой молодые семьи смогут брать ипотечные кредиты со ставкой в 2%. При этом программа будет распространяться как на первичный, так и на вторичный рынок жилья.



Для укрепления общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства, во Владивостоке будет создан новый культурно-образовательный и музейный комплекс, а также обновят сеть учреждений культуры и образования.



Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник.



Авиаперевозчики Дальнего Востока должны получить преимущество полетов по другим направлениям, Минтрансу поручено закрепить соответствующую норму. Кроме того, до 2024 года в Дальневосточном федеральном округе реконструируют 40 аэропортов и обновят парк самолетов и вертолетов.