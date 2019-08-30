Другие материалы
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Власть
05.09.2019, 11:13
Путин рассказал о развитии Дальнего Востока
5 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие 15 лет удалось сформировать условия для вывода дальневосточного региона на траекторию опережающего роста, однако предстоит сделать еще немало, заявил на о...
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Власть
04.09.2019, 09:02
Политические партии смогут использовать портал госуслуг для проведения праймериз
4 сентября. Mossovetinfo.ru –Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое разрешает политическим партиям использовать портал госуслуг для проведения праймер...
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Власть
30.08.2019, 17:22
Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы
30 августа. Mossovetinfo.ru – Россия направит приглашение на празднование 75-летия Победы президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил журналистам на брифинге в Кремле помощник президента Росси...